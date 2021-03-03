Гибель студентов в Боливии сняли на видео 

2 марта в Боливии в результате жуткого инцидента в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто погибли пятеро студентов и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов. Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними. Очевидцы этого происшествия успели заснять все на камеры мобильных телефонов. На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся.
Ранее сообщалось, что студент МИФИ погиб после падения из окна общежития в Москве.