Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Гибель студентов в Боливии сняли на видео 

Вадим Дроздов 38 минут назад
2 марта в Боливии в результате жуткого инцидента в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто погибли пятеро студентов и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов. Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними. Очевидцы этого происшествия успели заснять все на камеры мобильных телефонов. На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся.
Ранее сообщалось, что студент МИФИ погиб после падения из окна общежития в Москве.
Происшествия , Видео , МИФИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
02:16
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
Общество
Видео с пересохшими каналами Венеции
00:30
Видео с пересохшими каналами Венеции
В мире
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
01:24
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
Политика
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение