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Воры-ныряльщики украли 600 литров пива с затопленного судна 

Lenta.ru 1 час назад
Воры-ныряльщики украли 600 литров пива с судна в Аргентине
Фото: страница Thalassa Buceo на Facebook
В Аргентине воры украли 600 литров темного крепкого эля с затопленного на глубине 20 метров советского судна «Хронометр». Об этом сообщает издание La Nacion.
В ноябре 2020 года три местных пивоварни — Heller, La Paloma и Baum — поместили в каркас затопленного в пяти километрах от берега судна восемь бочек пива, выпущенного ограниченным тиражом. Как пишет Daily Mail, владелец пивоварни Heller Эдуардо Рикардо слышал о подобных проектах и подговорил коллег поддержать ремесленную тенденцию. Он отметил, что до них никто не помещал напиток дозревать в бочках столь глубоко.
Однако в конце февраля, когда нанятые пивоварами ныряльщики отправились за пивом, оказалось, что его уже кто-то забрал. 52-летний дайвер по имени Карлос Брельес (Carlos Brelles), участвовавший в первом погружении в ноябре, признался, что расплакался, когда узнал о пропаже бочек. «Мечты о пивоварении на дне океана рухнули. Они не только украли бочки, они украли надежды бизнесменов и наемных работников, у которых был неудачный год», — отметил он. Брельес добавил, что украсть пиво мог только кто-то из немногочисленного сообщества дайверов.
Предполагалось, что созревшее на дне пиво разольют в две тысячи бутылок и продадут, а часть прибыли уйдет на финансирование муниципального музея естественных наук в городе Мар-дель-Плата. Пивовары больше года получали разрешения от местных властей на помещение бочек под воду.
Рыбацкое судно «Хронометр» после распада СССР оказалось приписано к Украине. Судно арестовали за лов в экономической зоне Аргентины, однако штраф за него так и не был оплачен. Долгие годы оно стояло и ржавело у причала, пока его не затопили для местной школы дайверов.
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Происшествия , Daily Mail , Аргентина
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