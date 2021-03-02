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Подъезд в российском городе превратился в «ледяную пещеру» 

Lenta.ru 1 час назад
Подъезд в российском городе превратился в «ледяную пещеру»
Фото: Вконтакте
Подъезд одного из жилых общежитий Печоры, Республика Коми, покрылся наледью и фактически превратился в «ледяную пещеру». Местные жители обратились в администрацию с просьбой решить проблему. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Северо-Запад. МБХ медиа | Новости» во «ВКонтакте».
Образования появились в здании на улице Западной. На фото, снятом в подъезде, видно, что помещение полностью покрылось снегом, а с потолков начали свисать сосульки, похожие на сталактиты. По данным портала «Первоисточник», подобная проблема существует и в подъезде на Печорском проспекте.
«ВКонтакте»
Местная жительница рассказала, что пришла в гости к знакомой и, зайдя в подъезд, «испытала настоящий шок». Россиянка попросила городские власти обратить внимание на объект. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной образования наледи могут быть проблемы с отоплением — лопаются трубы, из-за чего начинается испарение.
В январе коммунальщики из Перми «вырастили» огромную сосульку на фасаде аварийного жилого дома. Они пытались шлангом откачать воду с пятого этажа, где прорвало батарею, и устроили водопад. Вскоре вода на морозе замерзла и превратилась в огромную свисающую глыбу, похожую на сталактит.
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Происшествия , Печора , Республика Коми
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