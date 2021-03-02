У побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно

Рыболовецкое судно перевернулось во вторник в Восточно-Китайском море в акватории провинции Чжэцзян на востоке КНР . Как сообщает агентство " Синьхуа ", пять человек считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в 150 морских милях к востоку от побережья в районе города Вэньчжоу. На момент крушения судна на борту находилось 10 человек. После получения Китайским центром по спасению на море аварийного сигнала ближайшим рыболовецким судам было предписано приступить к поиску терпящих бедствие рыбаков.

В район ЧП также были направлены поисково-спасательные суда. В результате удалось обнаружить и вытащить из воды пятерых членов экипажа. Остальные пятеро пока считаются пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.