Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У восточного побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно 

ТАСС 31 минуту назад
У побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно
Фото: Reuters
Рыболовецкое судно перевернулось во вторник в Восточно-Китайском море в акватории провинции Чжэцзян на востоке КНР. Как сообщает агентство "Синьхуа", пять человек считаются пропавшими без вести.
ЧП произошло в 150 морских милях к востоку от побережья в районе города Вэньчжоу. На момент крушения судна на борту находилось 10 человек. После получения Китайским центром по спасению на море аварийного сигнала ближайшим рыболовецким судам было предписано приступить к поиску терпящих бедствие рыбаков.
В район ЧП также были направлены поисково-спасательные суда. В результате удалось обнаружить и вытащить из воды пятерых членов экипажа. Остальные пятеро пока считаются пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
ТАСС: последние новости
Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего ребенка В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего ребенка В Нижегородской области убили семью из четырех человек В Нижегородской области убили семью из четырех человек
Происшествия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
На Тихановскую нашли видеокомпромат
03:12
На Тихановскую нашли видеокомпромат
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение