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Пожилая жительница Японии скончалась после прививки вакциной Pfizer 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 40 минут назад
Японка скончалась после прививки вакциной Pfizer
Фото: Reuters
Жительница Японии умерла после того, как привилась от короновируса американской вакциной Pfizer, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
По данным ведомства, 26 февраля женщина в возрасте 60 лет, у которой не было каких-либо заболеваний и аллергических реакций, сделала прививку внутримышечным препаратом Comirnaty. Её смерть была зафиксирована 1 марта.
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Эксперты предполагают, что причиной смерти женщины стало субарахноидальное кровоизлияние. В настоящее время устанавливается, связана ли её гибель с вакцинацией от коронавируса.
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Происшествия , Минздрав РФ , Германия , Япония
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