Сирены оповещения о ЧС включат в российских регионах 

МЧС проверит сирены оповещения о ЧС в российских регионах, сообщает ТАСС. Эфиры телеканалов и радиостанций временно приостановят, в общественном транспорте прозвучат информационные сообщения.

Проверка систем оповещения о ЧС природного и техногенного характера назначена на 3 марта. Она пройдет не во всех регионах России: например, тренировочные мероприятия не коснутся Москвы.

Известно, что сигналы тревоги прозвучат в 10:30-11:00 по местному времени. В регионах запустят электросирены, громкоговорители, теле— и радиоэфиры приостановят на минуту для экстренного сообщения. В Красноярском крае информацию будут передавать даже пассажирам общественного транспорта.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях», — цитирует агентство слова представителя МЧС.

В ведомстве попросили россиян не паниковать, помня о том, что это тренировка, которая отныне будет проводиться два раза в год. Следующая назначена на 6 октября.