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В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа 

Артём Кульша 13 минут назад
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа
Фото: ТАСС
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС.
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в квартире на втором этаже в доме №11 на улице Авиаторов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время медицинские работники оказывают ему помощь.

«По данным ГУ МВД по региону, взорвался самогонный аппарат», — сообщает ТАСС.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в помещении кафе на первом этаже в пристройке к 12-этажному жилому дому №3, корпус 2, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва было разрушено помещение суши-бара и выбиты стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.
В середине февраля в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова в Москве возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.
Тогда же в магазине сети «Магнит» на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате него здание было полностью разрушено, пострадал один человек — охранник.
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Происшествия , "Магнит" , ИТАР-ТАСС
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