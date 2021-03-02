В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС.

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в квартире на втором этаже в доме №11 на улице Авиаторов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время медицинские работники оказывают ему помощь.

«По данным ГУ МВД по региону, взорвался самогонный аппарат», — сообщает ТАСС.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в помещении кафе на первом этаже в пристройке к 12-этажному жилому дому №3, корпус 2, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва было разрушено помещение суши-бара и выбиты стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.

В середине февраля в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова в Москве возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.