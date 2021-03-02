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Россиянин убил отказавшую ему в свадьбе женщину 

Артём Кульша 1 час назад
В Новосибирске мужчина убил женщину за отказ в свадьбе
Фото: depositphotos.com
Житель Новосибирска мог убить женщину, которая отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно предварительной информации, вечером 28 февраля в одном из многоквартирных домов на Учительской улице 40-летний мужчина выстрелил своей 37-летней сожительнице в голову из охотничьего ружья «Сайга», после чего покончил жизнь самоубийством.
Он мог убить женщину по той причине, что она отказалась стать его женой, — на столе в квартире стояло шампанское, лежало обручальное кольцо и была найдена записка с надписью: «Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж».
Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство». Соседи сообщили следователям, что мужчина — бывший сотрудник силовых структур, который в последнее время занимался организацией боев без правил, а женщина ранее занималась бизнесом в сфере салонов красоты, но в 2020 году ликвидировала все свои компании.
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Происшествия , СКР
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