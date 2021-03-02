В Новосибирске мужчина убил женщину за отказ в свадьбе

Житель Новосибирска мог убить женщину, которая отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно предварительной информации, вечером 28 февраля в одном из многоквартирных домов на Учительской улице 40-летний мужчина выстрелил своей 37-летней сожительнице в голову из охотничьего ружья «Сайга», после чего покончил жизнь самоубийством.

Он мог убить женщину по той причине, что она отказалась стать его женой, — на столе в квартире стояло шампанское, лежало обручальное кольцо и была найдена записка с надписью: «Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж».