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Сотрудница ювелирного магазина унесла драгоценностей на 700 тысяч 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Сотрудница ювелирного магазина унесла драгоценностей на 700 тысяч
Фото: ТАСС
Жительница Норильска, работая в ювелирном магазине, сумела похитить драгоценности на 700 тысяч рублей. Она предстанет перед судом, сообщает ОМВД по городу.
Женщина работала в магазине меньше полугода и придумала схему обмана работодателя.

«Злоумышленница оформляла фиктивные договоры рассрочки, после чего подменяла изделия из белого золота, оформленные для продажи в рассрочку, дешевыми фальшивками, подлинные же украшения сдавала в ломбард», — отмечается в сообщении.

Обман вскрылся после увольнения. Несмотря на то, что жительница Норильска возместила работодателю ущерб, она все равно предстанет перед судом по делу о хищении в крупном размере.
«Рамблер» писал, что ранее мужчина обокрал ЦУМ почти на полмиллиона рублей, заказав на дом одежду и выпрыгнув в ней в окно. Выяснилось, что мужчина снял квартиру на первом этаже посуточно, собираясь украсть вещи.
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