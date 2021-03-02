Сотрудница ювелирного магазина унесла драгоценностей на 700 тысяч 

Жительница Норильска , работая в ювелирном магазине, сумела похитить драгоценности на 700 тысяч рублей. Она предстанет перед судом, сообщает ОМВД по городу.

Женщина работала в магазине меньше полугода и придумала схему обмана работодателя.

«Злоумышленница оформляла фиктивные договоры рассрочки, после чего подменяла изделия из белого золота, оформленные для продажи в рассрочку, дешевыми фальшивками, подлинные же украшения сдавала в ломбард», — отмечается в сообщении.

Обман вскрылся после увольнения. Несмотря на то, что жительница Норильска возместила работодателю ущерб, она все равно предстанет перед судом по делу о хищении в крупном размере.