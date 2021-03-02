Труп младенца в пакете нашли в Колпине

В Колпинском районе Санкт-Петербурга был найден труп младенца в пакете. Его обнаружила женщина-дворник у контейнеров с мусорными отходами. Видео с подробностями случившегося публикует Telegram-канал «78 | Новости». На кадрах женщина сообщает о страшной находке.
«Хотела вытряхнуть мусор и пакет взять, а там ребенок вывалился», — рассказала дворничиха.
Следственный комитет инициировал доследственную проверку по данному факту, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Также экспертам предстоит установить причину смерти грудничка.