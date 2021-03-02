Труп младенца в пакете нашли в Колпине

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Москва

Дворник рассказала о найденном трупе младенца в Колпине и попала на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
В Колпинском районе Санкт-Петербурга был найден труп младенца в пакете. Его обнаружила женщина-дворник у контейнеров с мусорными отходами. Видео с подробностями случившегося публикует Telegram-канал «78 | Новости». На кадрах женщина сообщает о страшной находке.

«Хотела вытряхнуть мусор и пакет взять, а там ребенок вывалился», — рассказала дворничиха.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по данному факту, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Также экспертам предстоит установить причину смерти грудничка.
Происшествия , Видео , СКР
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