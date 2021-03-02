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Главный фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста
Фото: РИА Новости
Главный фигурант дела националистического движения «Черный блок» Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.
В середине февраля отец Комарницкого рассказал о пропаже сына, который в начале июня 2020 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Фигуранты дела «Черного блока» обвиняются в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве.

«Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Я объявлен в федеральный розыск, в отношении меня заочно принято решение о заключении меня под стражу. Данное решение было принято мной, поскольку я понял, что не смогу в законных рамках добиваться своей невиновности в суде… Я решил, что не должен давать себя в руки системе и скрылся от суда», — передает РИА «Новости» слова Комарницкого в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Он добавил, что не станет раскрывать свое местонахождение до вынесения приговора по делу.
В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест.
По делу проходят Комарницкий, Дмитрий Спорыхин (переведен под домашний арест одновременно с Комарницким), Артем Воробьев (домашний арест), Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов (оба — под подпиской о невыезде). В зависимости от роли каждого они обвиняются в «организации экстремистского сообщества», «возбуждении ненависти либо вражды», «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «массовых беспорядках», «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма» и «хулиганстве».
Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм и насилие, считает следствие. В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу — за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы «Коловрат» в соцсети «ВКонтакте», в апреле 2019 года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.
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Происшествия , Дмитрий Никитин , Артем Воробьев , ФСИН , РИА Новости
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