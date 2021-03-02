Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки

Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика. Тело ребенка в нижнем белье было обнаружено возле магазина на улице Краснооктябрьской в городе Вольске . По предварительным данным, он страдал расстройством психики и проживал в доме неподалеку.

По подозрению в убийстве правоохранителями был задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).