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Пьяный крымчанин избил товарища до полусмерти 

РИА Новости Крым 1 час назад
Пьяный крымчанин избил товарища до полусмерти
Фото: РИА Новости
Ночью в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что у него дома дерутся его товарищи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сотрудники полиции в квартире нашли мужчину с многочисленными травмами. На место происшествия вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали у него множественные тяжелые повреждения.
На месте преступления полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на фоне алкогольного опьянения между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.
В отношении симферопольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан и находится в следственном изоляторе.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Севастополе два местных жителя подрались из-за того, что не смогли поделить автомобиль такси. 26-летний севастополец вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец и решил уехать первым.
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Происшествия , ФСИН , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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