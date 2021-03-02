Фотографу выстрелили в глаз во время съемок в Москве 

В центре столицы молодой человек едва не лишился глаза во время съемок документального фильма, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в столичную больницу обратился 22-летний москвич, увлекающийся фотографией. У него диагностировали проникающее ранение глазницы и контузию левого глазного яблока.
«В ходе проверки правоохранители выяснили, что во время съемок документального фильма случайно выстрелили из пневматического пистолета. Пуля попала молодому человеку в глаз. Оперативники связались с пострадавшим, и тот заявил, что претензий о получении травмы ни к кому не имеет», — сказал источник.
Он добавил, что пострадавший обещал прибыть в отдел полиции для написания встречного заявления, но так и не приехал. По данному факту проводится проверка.