Фотографу выстрелили в глаз во время съемок в Москве 

«В ходе проверки правоохранители выяснили, что во время съемок документального фильма случайно выстрелили из пневматического пистолета. Пуля попала молодому человеку в глаз. Оперативники связались с пострадавшим, и тот заявил, что претензий о получении травмы ни к кому не имеет», — сказал источник.