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В Петербурге мужчина умер в отделе полиции 

Газета.Ru 12 минут назад
Мужчина умер в отделе полиции в Петербурге
Фото: ТАСС
В отделе полиции №75 Невского района Петербурга умер 29-летний Алексей Кустов, сообщает Neva.Today.
10 января Алексей был остановлен сотрудником ДПС и обвинен в вождении без водительских прав. После этого Кустова вызвали в отдел ГИБДД для составления протокола по факту нарушения, которое предусматривало административный арест, с задержанием до утра и дальнейшим препровождением в суд.
На следующий день, 24 февраля, родители Алексея пришли в отдел полиции, где им сообщили, что мужчина мертв.
Ранее 31-летний житель Сахалина покончил с собой в камере СИЗО, куда его поместили за жестокое убийство.
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Происшествия , ГИБДД , ФСИН
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