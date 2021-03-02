Мужчина умер в отделе полиции в Петербурге

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В отделе полиции №75 Невского района Петербурга умер 29-летний Алексей Кустов, сообщает Neva.Today.

10 января Алексей был остановлен сотрудником ДПС и обвинен в вождении без водительских прав. После этого Кустова вызвали в отдел ГИБДД для составления протокола по факту нарушения, которое предусматривало административный арест, с задержанием до утра и дальнейшим препровождением в суд.

На следующий день, 24 февраля, родители Алексея пришли в отдел полиции, где им сообщили, что мужчина мертв.