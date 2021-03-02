Столкновение корабля с буксиром сняли на видео 

В воскресение 28 февраля в порту Петропавловска-Камчатского рефрижератор «Кам Стар» протаранил буксир «Ярополк». Буксир от удара развернуло, а рефрижератор продолжил движение. Все происходящее заснял очевидец на камеру мобильного телефона. Видео столкновения жители Петропавловска-Камчатского выкладывают на своих страницах в соцсетях. Еще один буксир с трудом избежал столкновения с рефрижератором, проскочив в сторону буквально у него под носом. При инциденте никто из людей, к счастью, не пострадал. Сейчас в прокуратуре выясняют, почему рулевой не сбросил скорость и не попытался обойти другие корабли.
Сообщается, что владельцем судна «Кам Стар» является компания «Марлен».