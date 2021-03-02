28 февраля в поселке Кудьма под Нижним Новгородом гастарбайтер из Узбекистана убил семью сотрудника ФСБ. Мигрант расправился с женой, ребенкой, тещей и тестем Малахова. Со строительством дома Малаховым долгое время помогал 26-летний гражданин Узбекистана Шарофиддин. Он имел разрешение на трудовую деятельность в России и был подсобным рабочим — помогал отстроить дом, а позже занялся другой работой по хозяйству. Мужчина был прописан в соседнем селе — Дружном. Разрешенный срок пребывания в России у него заканчивался в июле. Во время работ у сторон возникло недопонимание по сумме оплаты. Подозреваемый сначала расправился с тестем в гараже, потом задушил бабушку, затем изнасиловал и убил Елену Малахову, а в конце — задушил шестилетнего ребенка
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
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