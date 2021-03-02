Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Адвокат заявил, что в деле Сафронова появился секретный свидетель 

ТАСС и ещё 5 58 минут назад
Свидетель, фигурирующий в материалах дела под псевдонимом, появился в деле советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

"Следствие не уведомляет нас о своих планах и не проводит особых следственных действий. Единственное, что мы знаем — в деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом", — сказал защитник.

Следствие по делу советника главы Роскосмоса Сафронова может завершиться к июлю, сообщил адвокат.
Обвиненному в госизмене Сафронову продлили арест
ТАСС: последние новости
ФСБ просит продлить арест Сафронова ФСБ просит продлить арест Сафронова У восточного побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно У восточного побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году
Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение