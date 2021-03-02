Свидетель, фигурирующий в материалах дела под псевдонимом, появился в деле советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.
"Следствие не уведомляет нас о своих планах и не проводит особых следственных действий. Единственное, что мы знаем — в деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом", — сказал защитник.
Следствие по делу советника главы Роскосмоса Сафронова может завершиться к июлю, сообщил адвокат.