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Россиянку осудили за смерть 16-летней квартиросъемщицы 

Lenta.ru и ещё 1 13 часов назад
Россиянку осудили за смерть 16-летней квартиросъемщицы
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press
Жительницу Кисловодска приговорили к году ограничения свободы за смерть 16-летней девушки, снявшей у нее квартиру, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета. Квартиросъемщица прожила в жилом помещении всего несколько дней и скончалась от отравления угарным газом.
Владелицу квартиры Гузель Кильдибекову признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Было установлено, что она сдала иногородней студентке квартиру с неисправным газовым оборудованием. С арендодательницы также взыскали 200 тысяч рублей — это компенсация морального вреда в пользу семьи потерпевшей.
На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) многоквартирного дома, где скончалась девушка. Она, как утверждают следователи, получала деньги за содержание и ремонт общего имущества, но обслуживание дымовых вентиляционных каналов не организовала.
Ранее россиянам раскрыли способы защиты от отравления угарным газом: нужно постоянно контролировать исправность газового и печного оборудования, а также вытяжной вентиляции — необходимо проверять тягу и внимательно топить печь. Кроме того, нужно как можно чаще проветривать помещение, или же установить систему контроля загазованности, которая отключит подачу газа автоматически.
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Происшествия , Кисловодск , Ставропольский Край
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