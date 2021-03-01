Россиянку осудили за смерть 16-летней квартиросъемщицы 

Жительницу Кисловодска приговорили к году ограничения свободы за смерть 16-летней девушки, снявшей у нее квартиру, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета. Квартиросъемщица прожила в жилом помещении всего несколько дней и скончалась от отравления угарным газом.

Владелицу квартиры Гузель Кильдибекову признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Было установлено, что она сдала иногородней студентке квартиру с неисправным газовым оборудованием. С арендодательницы также взыскали 200 тысяч рублей — это компенсация морального вреда в пользу семьи потерпевшей.

На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) многоквартирного дома, где скончалась девушка. Она, как утверждают следователи, получала деньги за содержание и ремонт общего имущества, но обслуживание дымовых вентиляционных каналов не организовала.