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Россиянин задушил простыней храпевшую жену 

Lenta.ru и ещё 2 21 час назад
Россиянин задушил простыней храпевшую жену
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»
В Калининградской области завершено расследование уголовного дела 44-летнего жителя поселка Знаменск, который задушил храпевшую жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2020 года пьяный мужчина избил 38-летнюю супругу, а затем задушил простыней. После убийства он лег спать, оставив тело на полу комнаты. Утром обвиняемый замыл пятна крови, сжег простыню и мобильный телефон погибшей. Ее тело он перенес в сарай, чтобы вечером вывезти его в лодке и утопить в реке. Но избавиться от тела мужчина не успел — соседи заметили, как он выносит его, и сообщили в полицию.
На допросе обвиняемый сознался в совершении преступления и рассказал, что жена храпела, он ее разбудил, а она отругала его грубой нецензурной бранью, после чего он ее убил.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия , Новости регионов , Убийство , Астраханская Область , Знаменск , Калининградская Область
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