Турок нанял киллеров для убийства россиянки в Сибири

По данным ведомства, заказчиком убийства оказался бывший муж потерпевшей, гражданин Турции. В середине февраля в следственные органы Железногорска поступило сообщение о том, что трое неизвестных напали на женщину и нанесли ей ножевое ранение.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако смогла сообщить следователям, что к нападению может быть причастен ее супруг. В СКР также сообщили, что преступники попытались избавиться от орудия преступления, выкинув его в снег.

Киллерам — 29-летнему и 30-летнему гражданам Казахстана и 39-летнему россиянину — было обещано вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов. В настоящее время все трое заключены под стражу.