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Турок нанял троих киллеров для убийства ушедшей от него россиянки 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Турок нанял киллеров для убийства россиянки в Сибири
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Трое мужчин, обвиняемых в покушении на жизнь молодой женщины из Красноярского края, задержаны в аэропорту Домодедово. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, заказчиком убийства оказался бывший муж потерпевшей, гражданин Турции. В середине февраля в следственные органы Железногорска поступило сообщение о том, что трое неизвестных напали на женщину и нанесли ей ножевое ранение.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако смогла сообщить следователям, что к нападению может быть причастен ее супруг. В СКР также сообщили, что преступники попытались избавиться от орудия преступления, выкинув его в снег.
Киллерам — 29-летнему и 30-летнему гражданам Казахстана и 39-летнему россиянину — было обещано вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов. В настоящее время все трое заключены под стражу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю, в 2014 году потерпевшая вышла замуж за гражданина Турции и переехала к нему на родину, но в 2018 году вернулась в Россию с двумя детьми и проживала в Железногорске у родителей. Ее муж требовал, чтобы она и дети вернулись в Турцию, и угрожал ей убийством.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , СКР , Домодедово , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Московская область , Турция
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