«Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран «оси». Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — передает ТАСС сообщение ведомства.