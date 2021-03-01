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Москва

Трое напавших на музыканта «Машины времени» Дитковского арестованы 

ТАСС и ещё 7 44 минуты назад
Трое напавших на музыканта Дитковского арестованы
Фото: globallookpress.com
Трое мужчин, избивших музыканта "Машины времени" Александра Дитковского, арестованы, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Инцидент произошел вечером в четверг, нападавших, предположительно, было пятеро. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню. Получив отказ на просьбу дать денег, подозреваемые нанесли музыканту и его товарищу несколько ударов, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и ст. 116 УК РФ ("Побои").
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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