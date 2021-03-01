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Писателя обнаружили мертвым в центре Улан-Удэ 

ЧП Столица и ещё 1 20 часов назад
Писателя обнаружили мертвым на улице в Улан-Удэ
Фото: infpol.ru
В центре Улан-Удэ на улице обнаружили тело мужчины, сообщает издание infpol.ru со ссылкой на источник.
По сообщению управления МВД по региону, умершего нашли прохожие вечером 1 марта. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не было.
По данным источника, речь идет о 65-летнем преподавателе иностранных языков, кандидате психологических наук, члене Союза писателей Бурятии Александре Эрдынееве. Информацию о его смерти подтвердили его коллеги из института филологии и массовых коммуникаций БГУ.
Причина смерти писателя пока не уточняется.
Александр Цырендоржиевич Эрдынеев 38 лет посвятил преподаванию. Он окончил Иркутский пединститут иностранных языков имени Хо Ши Мина по специальности — учитель английского и немецкого языков. Является автором повестей и романов, среди которых «Однажды в Бурятии» и «Кот в законе».
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Происшествия , Трупы , МВД , Владивосток , Приморский Край , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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