Писателя обнаружили мертвым на улице в Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ на улице обнаружили тело мужчины, сообщает издание infpol.ru со ссылкой на источник.

По сообщению управления МВД по региону, умершего нашли прохожие вечером 1 марта. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не было.

По данным источника, речь идет о 65-летнем преподавателе иностранных языков, кандидате психологических наук, члене Союза писателей Бурятии Александре Эрдынееве. Информацию о его смерти подтвердили его коллеги из института филологии и массовых коммуникаций БГУ.

Причина смерти писателя пока не уточняется.

Александр Цырендоржиевич Эрдынеев 38 лет посвятил преподаванию. Он окончил Иркутский пединститут иностранных языков имени Хо Ши Мина по специальности — учитель английского и немецкого языков. Является автором повестей и романов, среди которых «Однажды в Бурятии» и «Кот в законе».