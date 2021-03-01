В Саратовской области на морозе умер пятилетний ребенок 

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Пятилетнего ребенка в нижнем белье нашли в мороз на дороге неподалеку от дома в городе Вольске . Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, ребенка около 6:00 обнаружил на одной из улиц города Вольска водитель фургона для развозки хлеба.

«По предварительной информации, мальчик, 2015 года, страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения», — отмечается в сообщении.

СК России по региону уточнили , что «признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено».

«Устанавливаются условия жизни и воспитания ребенка в семье», — отметили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее в Новосибирске двухлетний мальчик захлебнулся и погиб в сауне, когда его семья отмечала день рождения.