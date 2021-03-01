Иркутского депутата оштрафовали за пьянство

Суд в Иркутской области назначил штраф председателю комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Думы Киренского района Дмитрию Клепикову , который пьяным уснул у себя на работе, сообщил ТАСС в понедельник сам депутат.

"В суде меня привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в административном здании, оштрафовали на 1 тыс. рублей. Речь идет о случае, произошедшем 24 февраля. У нас был небольшой корпоратив в думе, также двое депутатов отмечали день рождения. Я перебрал с алкоголем и пошел домой. На улице было холодно, поэтому я решил вернуться в здание, чтобы вызвать такси. У нас трехэтажное здание: кабинет депутатов на третьем этаже, а первый этаж арендует администрация Киренска. Я там сел на диван и уснул, а проснулся, когда уже полиция приехала. Меня забрали в полицию, где я пробыл с 18:00 местного времени до 10:00 утра следующего дня. Я обратился в СКР по факту не предоставления мне адвоката, по факту распространения видеозаписи с режимного объекта", — сказал Клепиков.

По его словам, полицию вызвали сотрудники администрации города, с которым у Клепикова есть конфликт из-за критики действующей власти в его публичной группе во "ВКонтакте".

"В отделении полиции я просил вызвать себе адвоката. В этом праве мне было отказано, несмотря на то, что в полиции есть дежурные адвокаты. Я не скрываю, что находился в состоянии сильного опьянения, но зачем меня в этом состоянии начали снимать на телефон, смеяться надо мной? Это видео, склеенное из кусочков, выложили в сеть. Я считаю, что меня там побили, у меня есть заключение экспертизы. Я написал заявление в СКР по факту распространения видео с режимного объекта, не предоставления мне адвоката. Мне заламывали руки, надевали наручники, снимали меня на видео как животное в цирке", — подчеркнул Клепиков.

Депутат отметил, что случай будет рассмотрен на заседании Думы Киренского района. По словам Клепикова, ему может быть вынесен выговор. Собеседник уверен, что произошедшее — провокация из-за конфликта с местными властями. Комментарием спикера думы Ольги Аксаментовой ТАСС пока не располагает.

Киренский район, в котором проживают более 17 тыс. человек, находится на северо-востоке Иркутской области, граничит с Республиками Саха и Бурятия.