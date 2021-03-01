В сгоревшем на Чукотке вагончике найдены тела двух человек 

В Билибинском районе Чукотского автономного округа, в сгоревшем на трассе «Билибино — Певек» вагончике были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
«После локализации пожара были обнаружены трупы двух мужчин, 1974 г.р. и 1990 г.р., с телесными повреждениями, возникшими в результате воздействия высокой температуры», — говорится в сообщении.
По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются причины трагедии.