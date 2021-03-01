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Москва

За убийство псковских десантников в Чечне объявлены в розыск пять человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 24 минуты назад
Напавших на псковских десантников в Чечне объявили в розыск
Фото: ТАСС
По уголовному делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в розыск объявлены пять человек, сообщил СК.
Еще свыше 45 человек проверяют «на причастность к совершению преступления», их «деяниям дается правовая оценка по результатам собранных доказательств». Кроме того, «принимаются меры для установления других участников банды», передает ТАСС.
Сейчас установлена причастность к преступлению 29 лиц, 18 из которых уже «осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы». В их число входят член запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Сулейман Ухейда и Александр Малофеев из экстремистской организации УНА-УНСО, деятельность которой также запрещена в России. Ухейда — гражданин Ливии, был заместителем Эмира Хаттаба. Еще двое бывших фигурантов дела были ликвидированы. В отношении четырех человек уголовные дела рассматриваются в судах.
Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.
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Комментарии
Происшествия , Преступления в Москве , ХАТТАБ , Шамиль Басаев , Александр Малофеев , Имарат Кавказ , УНА-УНСО , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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