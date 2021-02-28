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В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок 

РИА Новости 52 минуты назад
В торговом центре в Москве оборвался аттракцион с ребенком
Фото: РИА Новости
Один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других детей устанавливается, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", — сказала Нефедова.

Она отметила, что обстоятельства ЧП устанавливаются.
По ее словам, проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку исполнения ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
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По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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