В торговом центре в Москве оборвался аттракцион с ребенком

"По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", — сказала Нефедова.