В торговом центре в Москве оборвался аттракцион с ребенком

Один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других детей устанавливается, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", — сказала Нефедова.
Она отметила, что обстоятельства ЧП устанавливаются.
По ее словам, проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку исполнения ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.