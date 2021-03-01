Самый богатый депутат России два месяца проведет под стражей

Депутат-миллиардер Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов, задержанный в Хабаровске в пятницу, заключен под стражу на два месяца. Об этом РИА "Новости" сообщили в Центральном районном суде.

Ранее президент АРП, депутат регионального парламента Максим Козлов сообщил РИА Новости, что Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для депутата Пашова.

"Центральным районным судом 28 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее, как решит следователь", — сказала собеседница агентства.

Как Козлов пояснил РИА Новости, дела, в связи с которыми Пашова задержали, возбуждены давно. Депутат все это время был на Сахалине, приходил на все допросы, участвовал в следственных мероприятиях. Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем".

Кан находится в международном розыске. В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.