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Депутат-миллиардер Павшов два месяца проведет под стражей 

Газета.Ru и ещё 9 18 минут назад
Самый богатый депутат России два месяца проведет под стражей
Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы
Депутат-миллиардер Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов, задержанный в Хабаровске в пятницу, заключен под стражу на два месяца. Об этом РИА "Новости" сообщили в Центральном районном суде.
Ранее президент АРП, депутат регионального парламента Максим Козлов сообщил РИА Новости, что Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для депутата Пашова.

"Центральным районным судом 28 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее, как решит следователь", — сказала собеседница агентства.

Как Козлов пояснил РИА Новости, дела, в связи с которыми Пашова задержали, возбуждены давно. Депутат все это время был на Сахалине, приходил на все допросы, участвовал в следственных мероприятиях. Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем".
Кан находится в международном розыске. В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , Дмитрий Поляков , Максим Козлов , Госдума , СКР , ФСИН , РИА Новости , Сахалинская Область , Хабаровск , Хабаровский Край
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