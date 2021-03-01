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В Ингушетии в жилом доме произошел взрыв бытового газа 

ТАСС и ещё 2 55 минут назад
В Ингушетии в жилом доме произошел взрыв
Фото: ТАСС
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в селе Экажево в Игушетии в ночь на понедельник. Пострадавших доставили в местную больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что в Назрановском районе по адресу: сельское поселение Экажево ул. Фронтовиков, 25, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в частном доме В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших детей нет. Возгорание в результате взрыва газа локализовано на площади 85 кв. м. По данным МЧС, произошло частичное обрушение внутри дома.
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Происшествия , Взрывы и катастрофы , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Республика Ингушетия , Черновцы
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