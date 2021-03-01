В Ингушетии в жилом доме произошел взрыв

"Поступило сообщение о том, что в Назрановском районе по адресу: сельское поселение Экажево ул. Фронтовиков, 25, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в частном доме В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.