Россиянка продала новорожденного за 800 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы , подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

По материалам следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась, однако в последующем сообщила об этом в правоохранительные органы . В СК сообщили, что 26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем правоохранители задержали подозреваемую.

"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.