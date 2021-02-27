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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Фото: globallookpress.com
Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, выбросил столб пепла на высоту до 1,5 км.
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Утром 27 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км», — заявили в МЧС.

Отмечается, что шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние до 3 км.
По данным ведомства, угрозы для населения нет.
Ранее Эбеко выбросил пепел на высоту до 2 км.
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Происшествия , МЧС , Сахалинская Область
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