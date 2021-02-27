Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла 

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, выбросил столб пепла на высоту до 1,5 км.
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
«Утром 27 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км», — заявили в МЧС.
Отмечается, что шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние до 3 км.
По данным ведомства, угрозы для населения нет.