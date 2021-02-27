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Москва

Видео с горящим у «Останкино» мужчиной появилось в Сети 

News.ru 21 минуту назад
Горящий у «Останкино» мужчина попал на видео
Фото: globallookpress.com
Мужчина в горящей одежде пытался попасть в телецентр «Останкино». Происшествие случилось на проходной студийно-аппаратного комплекса на улице Академика Королёва в Москве.
Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
Помощь пострадавшему оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они погасили пламя и вызвали скорую, сообщает Пятый канал.
Мужчина доставлен в НИИ имени Склифосовского. Как выяснилось, 44-летний пациент приехал в столицу из Алтайского края, он проживал в одном из подмосковных посёлков. Мотивы поступка приезжего сейчас выясняются.
Полиция обнаружила на месте происшествия сумку, в которой были топор, пила, складной нож, две бутылки с жидкостью, две куртки и кофта.
Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино». Затем он попросил о помощи, его госпитализировали.
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Происшествия , Происшествия в Москве , Росгвардия , ТТЦ "Останкино" , Алтайский Край , Москва
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