Горящий у «Останкино» мужчина попал на видео

Мужчина в горящей одежде пытался попасть в телецентр «Останкино» . Происшествие случилось на проходной студийно-аппаратного комплекса на улице Академика Королёва в Москве

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Помощь пострадавшему оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии . Они погасили пламя и вызвали скорую, сообщает Пятый канал.

Мужчина доставлен в НИИ имени Склифосовского. Как выяснилось, 44-летний пациент приехал в столицу из Алтайского края, он проживал в одном из подмосковных посёлков. Мотивы поступка приезжего сейчас выясняются.

Полиция обнаружила на месте происшествия сумку, в которой были топор, пила, складной нож, две бутылки с жидкостью, две куртки и кофта.

Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино». Затем он попросил о помощи, его госпитализировали.