Врач парализованной Марии Комиссаровой задержан в Испании

Доктор Евгений Блюм задержан правоохранительными органами Испании . Он обвиняется в мошенничестве, а потерпевшей по его делу является российская фристайлистка Мария Комиссарова , которая проходила реабилитацию в клинике Блюма после перелома позвоночника со смещением.

Правоохранительные органы Испании арестовали доктора Евгения Блюма, который в России обвиняется в хищении денежных средств фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве — Комиссаровой).

"В связи с этим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона", — заявила Петренко.

Тем не менее вскоре появились новости о том, что Блюм был освобожден под подписку о невыезде из Испании.

"Он дал показания дежурному судье центрального следственного суда N6. В случаях, когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что нет, сказал, что живет в Испании, где у него клиника. Обычно в таких случаях отпускают при ограничительных мерах. Он должен периодически отмечаться в суде и ему запрещено покидать территорию страны", — передает РИА "Новости" информацию из Национального суда Испании.

В течение следующих 40 дней Россия должна представить документы для запроса экстрадиции, после этого Национальный суд будет рассматривать вопрос о выдаче Блюма по существу. Напомним, фристайлистка попала к подозреваемому доктору после серьезной травмы, которую получила во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

У нее был перелом позвоночника со смещением, что привело к тому, что теперь Комиссарова не может ходить и вынуждена передвигаться на коляске. В клинике Блюма спортсменка провела два года — с 2014-го по 2016-й, — что обошлось ей примерно в 29 млн рублей. Однако необходимый результат достигнут не был.

"Двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий", — прокомментировала Петренко.

Комиссарова пыталась судиться с Блюмом, однако клиника, в которой она проходила восстановление, объявила о своем банкротстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении доктора после скандала с фристайлисткой и еще ряда похожих случаев. Он был объявлен в розыск летом 2020 года и арестован заочно. Сама спортсменка узнала об аресте из СМИ. Она также поделилась, что на нее выходили представители Блюма и предлагали пройти еще одно восстановление в обмен на то, что она откажется от всех своих претензий.

"Дело длится уже три года. За это время Блюм построил гостиницу в Испании и начал фиктивное банкротство в России, чтобы уйти от ответственности. Прошлой осенью на меня выходили люди, которые предлагали полное восстановление в Швейцарии в обмен на отказ от претензий к Блюму. Предложение оказалось фейком. Все это, конечно, сильно выматывает", — рассказала Комиссарова Nevasport.

В недавнем интервью журналу Cosmopolitan спортсменка вспомнила о том злополучном дне, когда получила травму. Она призналась, что препятствие, которое она преодолевала, не было сложным, однако ей не удалось удачно приземлиться, из-за чего и случился перелом позвоночника.

"Я на старте перекрестилась и поехала. И тут это препятствие, вообще несложное, я прыгаю и лечу высоко и далеко, и — бах! — и падаю. Причем сломалась спина не из-за того, что я упала на нее, я просто жестко приземлилась на прямые ноги. Удар был снизу, взрывной волной, и сломался позвоночник. Я не теряла сознания, дикая боль, ног не чувствовала. Я не почувствовала, как сняли ботинки. У меня было пробито легкое сломанным ребром. Боли были адские, сознание возвращалось, вместе с ним и боль", — поделилась Комиссарова.

На сегодняшний момент спортсменка состоит в браке с Алексеем Чаадаевым , тоже фристайлистом. Пара живет в Испании, где более хорошие условия для здоровья Комиссаровой, и воспитывает трехлетнего сына Матвея и полуторагодовалую дочь Милитину.

"15 февраля. Семь лет назад… Этот день разделил мою жизнь на до и после… Так много. Семь лет я уже в коляске, представляете? Семь лет не чувствую тепло песка под ногами, ни холод, ни боль… Не могу понять, давит ли мне обувь… Не могу встать и пойти… Взять и станцевать… Залезть на гору… Побегать с детьми… Как быстро они прошли, и как много всего произошло, кажется, что больше, чем за всю жизнь до", — рассказала спортсменка.