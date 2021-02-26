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Москва

Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» 

Lenta.ru 59 минут назад
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино»
Фото: РИА Новости
Мужчина облился жидкостью и поджег себя в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что пострадавшего зовут Александр Швецов. Его госпитализировали с ожогами груди и спины 2-3 степени в одну из столичных больниц. Мотив поступка выясняется.
На месте происшествия работают следователи.
Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, мужчина поджег себя у здания телецентра «Останкино». Очевидцы рассказали, что после произошедшего он попросил помощи у охранников телецентра.
В ноябре 2020-го в Оренбурге мужчина зашел в лифт, случайно поджег себя и чудом спасся, когда открылись двери. На появившихся в сети кадрах видно, как россиянин заходит в лифт с какой-то жидкостью в стакане и поджигает ее. Огонь вспыхнул моментально. Мужчина попытался потушить его курткой, однако она тоже загорелась. Он упал и потерял сознание, несколько секунд пролежав в огне.
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Происшествия , Александр Швецов , ТТЦ "Останкино" , Москва , Оренбург , Оренбургская Область
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