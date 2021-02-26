Причиной взрыва в Нижнем Новгороде назвали утечку газа

"Что касается причин происшествия — на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод. Коллеги из правоохранительных органов и Следственного комитета будут его перепроверять и окончательно уже примут процессуальное решение", — сказал он.