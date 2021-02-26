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Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома 

ТАСС 35 минут назад
Причиной взрыва в Нижнем Новгороде назвали утечку газа
Фото: РИА Новости
Предварительной причиной взрыва в пристройке к многоэтажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде является утечка газа из газораспределительной системы, этот вывод будут перепроверять правоохранители.
Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Что касается причин происшествия — на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод. Коллеги из правоохранительных органов и Следственного комитета будут его перепроверять и окончательно уже примут процессуальное решение", — сказал он.

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Происшествия , СКР , МВД
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