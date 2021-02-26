Офицера армии осудили за кражу экипировки «солдата будущего» 

Офицера российской армии осудили за кражу и последующий сбыт десяти комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов, передает РБК

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд приговорил капитана Кондратенко к 6 годам колонии общего режима по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Экипировка принадлежала 2-й Таманской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Наро-Фоминском районе.

Соучастником Кондратенко был признан прапорщик Зотов, которого признал виновным еще в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве. Он получил семь лет колонии общего режима.