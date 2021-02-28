"По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии", — сказал Вахапов.

По его словам, точно утверждать о прибытии Навального в данную колонию можно будет после визита туда его адвокатов.

"Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится", — отметил он.

По словам Вахапова, Навальный может отбывать наказание и в другом исправительном учреждении.

"Его потом могут перевести куда-то еще, такие случаи есть", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Предположение о том, что Навального отправят для отбытия наказания именно в ИК-2 в Покрове, высказывала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Перед этим директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно, отметив, что родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что блогер будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.