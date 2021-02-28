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Москва

Правозащитник заявил, что Навального уже доставили в ИК-2 во Владимирской области 

ТАСС и ещё 15 36 минут назад
Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом ТАСС рассказал правозащитник Руслан Вахапов, который специализируется на защите прав заключенных.

"По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии", — сказал Вахапов.

По его словам, точно утверждать о прибытии Навального в данную колонию можно будет после визита туда его адвокатов.

"Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится", — отметил он.

Навального этапировали из "Матросской Тишины"
По словам Вахапова, Навальный может отбывать наказание и в другом исправительном учреждении.

"Его потом могут перевести куда-то еще, такие случаи есть", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Предположение о том, что Навального отправят для отбытия наказания именно в ИК-2 в Покрове, высказывала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Перед этим директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно, отметив, что родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что блогер будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.
Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Александр Калашников , Алексей Навальный , Ева Меркачева , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область , Коломна , Кольчугино , Москва , Московская область , Покров
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