Прислужника отца Сергия разыскивают за убийство

В Среднеуральском женском монастыре прошли обыски — как сообщили в правоохранительных органах, силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По версии следователей, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году. Предполагается, что сам Силуан покинул монастырь незадолго до штурма. В то же время прихожане монастыря не верят в подозрения полиции — по их словам, келейник был примером непоколебимой веры и спокойствия.

Правоохранители разыскивают 47-летнего Андрея Кузнецова , причастного к убийству троих граждан в 1999 году. В органах предполагают, что речь идет о келейнике (прислужнике при игумене, живущем в келье) экс-схиигумена Сергия Силуане. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Он рассказал, что Кузнецов находится в розыске с 2001 года.

По словам собеседника агентства, в попытках скрыться мужчина несколько раз менял паспорта, в том числе в других регионах, а монастырь мог использовать как прикрытие. Кроме Кузнецова, подозреваемыми по делу о тройном убийстве были мужчины по фамилиям Резанов и Галюк.

В начале 2000-х их приговорили к реальному сроку лишению свободы. Келейника пытались задержать в ночь на 26 февраля — адвокат бывшего священнослужителя Сергия сообщал, что на территории монастыря находилось несколько десятков силовиков. Тем не менее, как рассказал порталу Ura.ru источник, знакомый с ситуацией, накануне Силуан сбежал.

"Его видели [в монастыре] вчера, перед всеми этими событиями. Скорее всего, он скрылся незадолго до обыска", — поделился инсайдер.

Следственном комитете официальных комментариев пока не дают. О помощнике бывшего схиигумена Сергия известно немного, сам опальный настоятель монастыря называл Силуана личным телохранителем.

"Покажи им свои руки, сожми в кулак! А знаете, почему у него [Силуана] такие руки? Потому что он делает 1000-1500 поклонов за ночь. Полторы тысячи поклонов земных за вас всех", — заявлял Сергий, представляя общественности келейника во время празднования Царских дней в монастыре летом 2020 года.

Также он называл Силуана "чадом старца Наума" (архимандрит и бывший духовника Троице-Сергиевой лавры), у которого тот также был личным телохранителем. По словам одной из паломниц Среднеуральского монастыря Анастасии (имя изменено, — "Газета.Ru"), Силуан всегда сопровождал экс-схиигумена.

"Он был его помощником и телохранителем. В телохранителе отец Сергий действительно нуждался, так как в храме во время исповеди к нему стояли несколько сотен людей, одни уходили, другие приходили, всегда это длилось минимум три часа — иногда и до восьми доходило. Люди уставали, устраивали давку, начинали теснить отца Сергия", — рассказала она "Газете.Ru".

Кроме того, келейник был рядом с экс-схиигуменом и после исповедей. "Это сопровождение было в целях безопасности отца Сергия, потому как были крайне агрессивно настроенные по разным причинам к нему люди", — пояснила Анастасия. По ее мнению, Силуан был примером глубокой веры и невозмутимости.

"Стоять восемь часов, толпу по местам расставлять, без криков, сами понимаете, хорошие нервы должны быть. Ну и он крупный такой, внушительный, ни у кого не было желания с ним спорить", — заметила паломница. Другая прихожанка Среднеуральского женского монастыря Ольга в свою очередь назвала отца Силуана "приветливым и добрым".

"Мы, паломники, видели рядом с батюшкой очень верного Господу человека. Дело в том, что когда проходит монашеский постриг, то тот человек, который был до этого, умирает и в монашестве рождается новый человек с новым именем. Поэтому в монастырях никогда не принято интересоваться прошлым. Важно только то, как человек живет в настоящем после покаяния и пострига", — сказала она "Газете.Ru".

Женщина подчеркнула, что на многих роликах, опубликованных в YouTube, келейник Силуан мелькал еще с самых первых проповедей экс-схиигумена.

"А органы разглядели его только сейчас, после очередного продления срока ареста батюшке. Несколько странно, поэтому лично я в дела 20-летней давности не очень верю", — заключила она.

Напомним, что правоохранители заинтересовались бывшим схимонахом Сергием из-за его роликов в YouTube, в которых он критиковал церковь и власти из-за карантинных мер. Кроме того, экс-схиигумен призывал своих подвижников "умереть за Россию".

После нескольких штрафов о распространении фейков он потребовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия, а затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ

В сентябре 2020 года РПЦ лишила Сергия сана схиигумена и отлучила от церкви из-за его непослушания воле митрополита. 29 декабря 2020 года Романова задержали во время ночной спецоперации на территории монастыря и вскоре поместили в московский СИЗО. Бывшего священника обвиняют в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.