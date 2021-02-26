Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ребенок обварился кипятком в Москве 

Елена Прошина 1 час назад
Ребенок обварился кипятком в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве ребенок обварился кипятком в подъезде жилого дома. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера днем на первом этаже в подъезде дома на 16-й Парковой улице прорвало трубу центрального отопления, в результате чего кипяток залил пол и возникло скопление пара.
Вскоре после этого 11-летний местный житель вышел из одной из квартир и стал спускаться вниз. Он не заметил, что на полу разлит кипяток и наступил в воду. На улице мальчик почувствовал боль в ступнях, позвонил своей матери и сообщил ей об этом. Та вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали школьника с термическими ожогами первой и второй степеней 7% поверхности тела.
В январе, как сообщал «Рамблер», в одной из комнат на пятом этаже дома на улице Пугачева в городе Каменске-Уральском Свердловской области сорвало кран на батарее теплоснабжения, в результате чего кипяток разлился до второго этажа. Некоторое время спустя в комнате, в которой происшествие имело место, было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет с термическими ожогами.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Выкинувшая детей из окна ради спасения мать попала на видео
00:55
Выкинувшая детей из окна ради спасения мать попала на видео
Происшествия В мире
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение