Ребенок обварился кипятком в Москве 

Москве ребенок обварился кипятком в подъезде жилого дома. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вчера днем на первом этаже в подъезде дома на 16-й Парковой улице прорвало трубу центрального отопления, в результате чего кипяток залил пол и возникло скопление пара.

Вскоре после этого 11-летний местный житель вышел из одной из квартир и стал спускаться вниз. Он не заметил, что на полу разлит кипяток и наступил в воду. На улице мальчик почувствовал боль в ступнях, позвонил своей матери и сообщил ей об этом. Та вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали школьника с термическими ожогами первой и второй степеней 7% поверхности тела.

В январе, как сообщал «Рамблер», в одной из комнат на пятом этаже дома на улице Пугачева в городе Каменске-Уральском Свердловской области сорвало кран на батарее теплоснабжения, в результате чего кипяток разлился до второго этажа. Некоторое время спустя в комнате, в которой происшествие имело место, было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет с термическими ожогами.