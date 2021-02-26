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Режим ЧС ввели на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа 

ТАСС и ещё 6 46 минут назад
Режим ЧС ввели в районе Нижнего Новгорода после взрыва газа
Фото: СК РФ
Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа, который произошел в пристройке 12-этажного дома на Мещерском бульваре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой мэрии города.

"Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома № 3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", — отмечается в сообщении.

Департамент строительства и капремонта Нижнего Новгорода с привлечением специализированной организации проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.
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Происшествия , Дмитрий Сивохин , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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