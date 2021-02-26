Россиянин устроил пожар в больнице 

Пациент устроил пожар в больнице в Волгограде . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что вчера мужчина был госпитализирован в больницу №7 с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Сегодня утром он стал проявлять агрессию по отношению к соседям по палате и медицинскому персоналу.

В какой-то момент пациент заперся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье. После этого огонь распространился по палате. Сотрудники больницы вызвали спасателей. Те потушили возгорание.

В результате пожара никто не пострадал, все пациенты были переведены из задымленного отделения в другой корпус больницы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

В мае, как сообщал «Рамблер», в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар. В результате него погибли пятеро пациентов, один врач получил отравление продуктами горения. Сообщалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». На этом фоне их обращение было приостановлено. Дополнительные испытания аппаратов, по данным прессы, не выявили сбоев в их работе.