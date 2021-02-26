ФСБ нашла в Челябинске радиоактивные детали военной техники

По словам источника, детали и агрегаты военной техники, оказавшиеся источниками радиации, обнаружены при проверке. Они промаркированы соответствующими знаками, однако хранились с грубыми нарушениями. Материалы проверки передали в полицию для возбуждения уголовного дела.

Факт обнаружения источников радиации может быть квалифицирован по статье 220 («Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами») УК РФ. В пресс-службе региональных управлений ФСБ и МВД пока воздержались от комментариев.