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ФСБ нашла в российском городе радиоактивные детали военной техники 

Lenta.ru 1 час назад
ФСБ нашла в Челябинске радиоактивные детали военной техники
Фото: ТАСС
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нашли радиоактивные детали военной техники на одном из предприятий в Челябинске. Об этом в пятницу, 26 февраля, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.
По словам источника, детали и агрегаты военной техники, оказавшиеся источниками радиации, обнаружены при проверке. Они промаркированы соответствующими знаками, однако хранились с грубыми нарушениями. Материалы проверки передали в полицию для возбуждения уголовного дела.
Факт обнаружения источников радиации может быть квалифицирован по статье 220 («Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами») УК РФ. В пресс-службе региональных управлений ФСБ и МВД пока воздержались от комментариев.
Ранее 26 февраля сообщалось, что управление ФСБ по Западному военному округу пресекло преступную деятельность россиянина Кондратенко, который похищал боевую экипировку военнослужащих.
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Происшествия , ФСБ , МВД , РИА Ura.ru , Челябинск , Челябинская Область
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