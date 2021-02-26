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Москва

Навального этапировали в колонию 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) этапировали в колонию. Об этом заявил сегодня директор ФСИН Александр Калашников, пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше».
По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"
В начале февраля суд изменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Мосгорсуд признал это решение законным.
По словам Калашникова, Навальный был отправлен туда, где «должен сейчас находиться» по решению суда.

«Все сделано в рамках действующего законодательства», — подчеркнул он.

При этом директор ФСИН гарантировал отсутствие какой-либо угрозы жизни или здоровью Алексея Навального, подчеркнув, что тот «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных».
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Александр Калашников , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Amnesty International , Минюст РФ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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