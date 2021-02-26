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Навального этапировали в колонию 

РИА Новости 1 час назад
ФСИН обеспечит Навальному в колонии нормальное существование — директор ведомства
Глава ФСИН подтвердил, что Навальный этапирован в колонию, угрозы его безопасности и здоровью нет.
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Происшествия , Видео , ФСИН
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