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69-летний пенсионер из Дагестана стал закладчиком ради спасения дочери 

Павел Тиунов 20 минут назад
69-летний пенсионер из Дагестана стал закладчиком ради спасения дочери
Фото: РИА Новости
69-летний житель Махачкалы начал оборудовать закладки, придя в нелегальный бизнес на место своей дочери, сообщает Telegram-канал Mash. Обоих задержали полицейские.
Правоохранители уверяют, что отец и дочь действовали сообща. Якобы женщина разрабатывала преступные схемы: искала клиентов, договаривалась о сделках, определяла места для закладок — а пенсионер в свою очередь их реализовывал.
На видео, которое опубликовали сотрудники МВД задержанная говорит, что начала зарабатывать на запрещенных препаратах из-за больших долгов. Она уверяет, что была близка к тому, чтобы отойти от наркобизнеса. Её отец на допросе заявил, что решил помочь дочери «завязать».

«Говорю, давай я положу, а ты отходи. Я хотел, чтобы она от этих дел отошла», — отметил задержанный.

Он признался, что занимался «этим» два месяца. В день выручка составляла около 2 тысяч рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Перми школьник организовал лабораторию по производству наркотиков. 16-летний молодой человек арендовал трехкомнатную квартиру, сообщил родителям, что будет выращивать там клубнику и зелень на продажу, а на самом деле организовал производство мефедрона. Также он нанял двух женщин 22 лет. Они фасовали наркотическое вещество и размещали его в закладках. Все трое задержаны.
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Происшествия , МВД
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