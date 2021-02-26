Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могла стать неисправность газового оборудования 

ТАСС и ещё 5 40 минут назад
Причиной взрыва в Нижнем Новгороде назвали неисправность оборудования
Фото: ТАСС
Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде.
Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, газовое оборудование использовалось в суши-баре, предположительно, на кухне, где и произошел взрыв.
Сам дом не газифицирован, но в кафе для приготовления пищи, в том числе использовались газовые баллоны.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
ТАСС: последние новости
В Москве задержаны семеро подпольных банкиров, "заработавших" 1 млрд рублей В Москве задержаны семеро подпольных банкиров, "заработавших" 1 млрд рублей Навального этапировали из "Матросской Тишины" Навального этапировали из "Матросской Тишины" Умершего в Чите мужчину опознали как сбежавшего 16 лет назад из военной части Умершего в Чите мужчину опознали как сбежавшего 16 лет назад из военной части
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
00:42
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
Происшествия Криминал
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение