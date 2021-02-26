Причиной взрыва в Нижнем Новгороде назвали неисправность оборудования

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Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, газовое оборудование использовалось в суши-баре, предположительно, на кухне, где и произошел взрыв.

Сам дом не газифицирован, но в кафе для приготовления пищи, в том числе использовались газовые баллоны.