В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х

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Москва

Массовая перестрелка в кафе «Баку» в Ленобласти попала на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Массовая перестрелка произошла в кафе в Ленинградской области. В питейном заведении «Баку», расположенном в городе Шлиссельбург, в ночь на 26 февраля открыли огонь. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, в ходе конфликта с участием десятков посетителей, который перерос в стрельбу, погиб один человек. Им оказался 38-летний уроженец Азербайджана. В СМИ сообщают, что участники перестрелки заранее договорились о встрече в кафе.
Происшествия , Видео , Криминал
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