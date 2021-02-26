В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х

Массовая перестрелка произошла в кафе в Ленинградской области. В питейном заведении «Баку», расположенном в городе Шлиссельбург, в ночь на 26 февраля открыли огонь. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, в ходе конфликта с участием десятков посетителей, который перерос в стрельбу, погиб один человек. Им оказался 38-летний уроженец Азербайджана. В СМИ сообщают, что участники перестрелки заранее договорились о встрече в кафе.