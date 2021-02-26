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Взрыв прогремел напротив входа в метро в Нижнем Новгороде 

Артём Кульша 46 минут назад
Напротив входа на одну из станций метрополитена в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».
Взрыв раздался на цокольном этаже в девятиэтажном доме на Мещерском бульваре. В МЧС это подтвердили. Согласно свидетельствам очевидцев, ударная волна от взрыва задела автомобили, припаркованные рядом со зданием.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова в Москве возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.
В середине февраля в магазине сети «Магнит» на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате него здание было полностью разрушено, пострадал один человек — охранник.
В ноябре на улице Газопровод на юге Москвы загорелся ангар, в котором находилось примерно 650 50-литровых газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Здание было полностью разрушено из-за взрывов баллонов. В результате пожара никто не пострадал.
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Происшествия , Видео , "Магнит" , МЧС
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